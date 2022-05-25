Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bartın İnkum yolu Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 74 AY 997 plakalı otomobille karşı yönden gelen D.K. idaresindeki 06 Y 0521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 8 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-05-25 17:40:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.