Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek

İHA

Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek

Kestane ağaçlarında tehdit oluşturarak ağaçlardaki yaprak, çiçek ve meyve veriminde ciddi düşüşlere neden olan, kestane balı üretiminde de rekolte miktarlarını olumsuz yönde etkileyen Gal Arısına karşı laboratuvar ortamında üretimleri yapılan ve Terminatör böcek olarak anılan Torymus sinensis isimli böcekler Bartın'da doğaya salındı.
Dünya genelinde önemli bir kestane ağacı zararlısı olarak bilinen ve kestane ağaçlarında önemli boyutlarda zararlar oluşturan Çin kökenli Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus) Çin’den sonra Japonya, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ardından 2014 yılında ilk kez Türkiye’de tespit edildi.
Türkiye’de kısa süre içinde yayılım gösteren Gal Arısına karşı saha ve laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalar dahilinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gökçebey laboratuvarında Gal Arısının doğal düşmanı olarak tespit edilen ve Terminatör böcek olarak da anılan Torymus sinensis isimli böcekler üretimine başlandı. 2020 yılında başlayan laboratuvar ortamındaki çalışmaların ardından 2021 yılında Gal Arısının Zonguldak ve Bartın’da görüldüğü bölgelere salınan Terminatör böceklerin Gal Arısı ile mücadelede büyük başarı sağladığı gözlendi.
2022 yılında ilk olarak Zonguldak’ta doğaya salınan 1020 Terminatör böceğin ardından Gal Arısının yoğun olarak görüldüğü alanlardan biri olan Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde de 300 adet Terminatör böcek doğaya salındı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu Gal Arısı ile mücadele için doğaya salınan böceklerin üreyerek çoğalacaklarını ifade ederek, “Gökçebey fidanlığımızda oluşturduğumuz orman zararlıları ile mücadele laboratuvarında biz bu faydalı böcekleri üretmeye çalıştık. İlk kestane Gal Arısının zararını tespit edince biz öncelikle mekanik mücadele ile başladık fakat mekanik mücadele ile bunun tamamının mücadele edilmesinin mümkün olmadığını tabi sizlerde takdir edersiniz. Bizde biyolojik mücadele ile zararlı böceğin bu zarar eşiği var. Epidemi yaptığı zarar eşiği var. O zarar eşiğinin altına indirmek amacıyla Torymus sinensis dediğimiz bu böceğimizi ürettik. Kestane Gal arısı kestane ağaçlarını kurutmuyor. Ancak çiçek verimini düşürüyor. Dolayısıyla kestane balı üretimi oranı, rekoltesi düşüyor. Ayrıca kestane meyvesinde bayağı bir azalma oluyor. Dolayısıyla bizde buna karşı Torymus sinensis'leri üretiyoruz. Burada da bugün salım yapıyoruz. Güzel olan tarafı şu; bunların oraya yerleştiğini görüyoruz. Artık onlar üreyerek çoğalacak. O zarar eşiğini altına indirecek. Bu iş kısa bir süre içerisinde olabilecek bir iş değil ancak zaman içerisinde biyolojik mücadele ile birlikte bu zarar eşiğinin altına indireceğiz. Tabi Orman Genel Müdürlüğü olarak biz kimyasal mücadeleden tamamen vazgeçtik. Malumunuz ilaçlandığı zaman böcekler ölüyor, arı kuşları ölüyor. Bu sefer arı kuşlarını yiyen işte kuşlar, kuşları yiyen yılanlar… Yani o doğada bir zarar söz konusu oluyor. Dolayısıyla kimyasal mücadele oldukça zararlı. Biz de bu şekilde en başarılı olan, doğaya da uygun işletmecilik anlayışı içerisinde biyolojik mücadele yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şimşir güvesi zararlısıyla mücadelede biyolojik çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şimşir güvesi zararlısıyla mücadelede biyolojik ...
Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
Hatalı sollama feci kazayla sonlandı
YEREL HABERLER Hatalı sollama feci kazayla sonlandı
2 katlı ev yandı, 13 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER 2 katlı ev yandı, 13 hayvan telef oldu
Bartın’da köpeğe cinsel istismar davasının 3. duruşması görüldü
YEREL HABERLER Bartın’da köpeğe cinsel istismar davasının 3. ...
Bartın Valisi Nurtaç Arslan Ulus'u ziyaret etti
YEREL HABERLER Bartın Valisi Nurtaç Arslan Ulus'u ziyaret etti
BARÜ 8. Kariyer ve İstihdam Günleri başladı
YEREL HABERLER BARÜ 8. Kariyer ve İstihdam Günleri başladı
BARÜ’de “Gençlik ve Sosyal Medya” söyleşisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER BARÜ’de “Gençlik ve Sosyal Medya” söyleşisi ...
Ehliyetine el konulan sürücülerin araçları takibe alındı, 28'ine ceza kesildi
YEREL HABERLER Ehliyetine el konulan sürücülerin araçları takibe ...
Ehliyeti alınan sürücülerin trafiğe çıkması ‘Kara Liste’ uygulamasıyla engelleniyor
YEREL HABERLER Ehliyeti alınan sürücülerin trafiğe çıkması ‘Kara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.