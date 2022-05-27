Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da kavşakta dönen TIR'ın dorsesinin yan kapakları açılınca, bira kasaları yola saçıldı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Tuna Mahallesi Vural Ak Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine gitmek için kavşaktan dönen TIR'ın dorsesinin yan kapakları açılınca bira kasaları yola saçıldı. Ekipler kaza sonrasında yoldaki kırık cam şişeleri ve kasaları temizledi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-05-27 19:37:33
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.