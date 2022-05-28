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Veli Ağbaba: Bizim nezdimizde yok hükmünde

DHA

Veli Ağbaba: Bizim nezdimizde yok hükmünde


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 'sosyal medya' kanun teklifine ilişkin "Amaç, sosyal medya hesaplarındaki itirazları kesmek ve muhalefeti sindirmek. Bizim nezdimizde yok hükmündedir" dedi. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Bartın İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, asgari ücretle ilgili örnek verdiği konuşmasında, "'Vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdik' diyor. 2021 asgari ücreti 2 bin 285 lira ile 1628 adet ekmek alınırken, 2022 asgari ücreti olan 4 bin 250 TL ile 1214 adet ekmek alınıyor. Asgari ücretlinin sofrasında 1 yılda 414 ekmek azalmış. Nereden nereye? Kendisi bunu ne kadar kabul etmese de bu ülkede `aç falan´ var. Anasının koynunda soğuktan donan bebekler var. Senin berbat yönetiminde açlık var. Yoksulluk var. Evine ekmek alamayan insanlar var. Erdoğan 'Vicdansızlık yapma' demeye dursun, halk açlık ve yoksullukla boğuşadursun diğer taraftan da ekonominin ne durumda olduğunu en iyi gösteren verilerden biri, ticari hayatın durumu. TOBB verilerine göre, nisanda kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında arttı. Ocak-nisan döneminde toplamda 5 bin 321 şirket, 8 bin 271 gerçek kişi ticari işletme de kapandı. 2022´nin ilk 4 ayında; 2021´in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 94,7 artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 63 azaldı. Erdoğan çıkıp bu rakamlar için de `Vicdansızlık yapmayın´ desin" dedi. 
'Sosyal medya' kanun teklifine de değinen CHP'li Ağbaba, "40 maddelik bu düzenlenmenin her maddesi ayrı bir yasak, ayrı bir ceza var. Doğru olmayan kamu düzenini ve barışını bozan, iç güvenliği sözüm ona tehdit eden haber veya bilgi paylaşanlara ve yayanlara hapis cezası öngörülüyor. Peki 'doğru' dedikleri kime göre, neye göre? Ben söyleyeyim; iç güvenlik demek, AKP´nin güvenliği demektir. Doğru bilgi demek, AKP´nin işine gelen bilgidir. Kamu düzeni demek, AKP´nin rantçı düzeni demektir. Kamu barışın bozanlar hapse atılacakmış. Ortada kamu bıraktınız mı ki barışından söz ediyorsunuz? Kamu barışını bozan biri varsa en başta sarayda arayın. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu´nun konuşmasını yayınladığı için TV kanallarına ceza verileceği belirtiliyor. İktidar borazanlığı yapmayan gazete ve kanallara her gün cezalar yağdırılıyor. RTÜK zaten Erdoğan´ın kılıcı olmuş, ana muhalefet partisi liderlerine bile ambargo uyguluyor. Dünyanın her yerinde ana muhalefet liderinin söylediği haberdir. Hangi akılla bunu haber yaptı, diye ceza kesersiniz? Şimdi amaç, sosyal medya hesaplarındaki itirazları kesmek ve muhalefeti sindirmek. Bizim nezdimizde yok hükmündedir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-05-28 14:24:10

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