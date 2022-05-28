Çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

DHA

Çamura saplanan ineği AFAD kurtardı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde dere kenarında otlayan inek çamura saplandı. Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin halatla bağladığı inek iş makinesi yardımıyla çamurun içerisinden çıkarıldı. 
Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü´nde oturan Erkan Kütük'e ait inek, dere kenarında otladığı sırada çamura saplandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Halat bağlanan inek, iş makinesi yardımıyla kaldırılarak çamurun içerisinden çıkarıldı. Herhangi bir yarası olmayan inek sahibine teslim edildi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2022-05-28 19:36:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veli Ağbaba: Bizim nezdimizde yok hükmünde
YEREL HABERLER Veli Ağbaba: Bizim nezdimizde yok hükmünde
8 ay arayla 2'nci kez dolandırıldı
YEREL HABERLER 8 ay arayla 2'nci kez dolandırıldı
Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile kurtardılar
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile ...
(Düzeltme) Bir yıl arayla ikinci kez aynı yöntemle dolandırıldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bir yıl arayla ikinci kez aynı yöntemle ...
Bir yıl arayla ikinci kez aynı yöntemle dolandırıldı
YEREL HABERLER Bir yıl arayla ikinci kez aynı yöntemle dolandırıldı
TIR'ın kapakları açılınca bira kasaları yola düştü
YEREL HABERLER TIR'ın kapakları açılınca bira kasaları yola düştü
Ulus ilçesinde kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Ulus ilçesinde kablo hırsızları yakalandı
Bartın'da heyelan sonrası çalışmada tarihi eser ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bartın'da heyelan sonrası çalışmada tarihi eser ...
Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı Heyelan sonrası gün yüzüne çıktı Bereketin simgesi tarihi obje heyelanda ortaya çıktı
YEREL HABERLER Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı Heyelan ...
Öğrenciler ve mezunlar “8. Kariyer ve İstihdam Günleri”nde bir araya geldi
YEREL HABERLER Öğrenciler ve mezunlar “8. Kariyer ve İstihdam ...
Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek
YEREL HABERLER Terminatör böcekler 'Gal Arısı' ile mücadele edecek
Şimşir güvesi zararlısıyla mücadelede biyolojik çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şimşir güvesi zararlısıyla mücadelede biyolojik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.