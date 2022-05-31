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Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA

Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bartın merkezli Bingöl, Burdur ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda şüpheli T.Y., Ş.A., S.G., İ.Ç., F.G. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 248,63 gram esrar, 159,42 gram skunk, 1,09 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet bong, çimlendirilmeye bırakılmış 5 adet Hint keneviri, saksı içerisinde yetiştirilmek üzere ekilmiş kenevir tohumu ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Y., Ş.A., F.G. ve İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.T. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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