Bartın Üniversitesi'nin “Asistan Biberon” projesine ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi'nin “Asistan Biberon” projesine ödül

İHA

Bartın Üniversitesi'nin “Asistan Biberon” projesine ödül

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem, “Asistan Biberon” başlıklı projesiyle İnovatif Hemşirelik Derneği tarafından düzenlenen “İnovasyon Yarışması”nda Türkiye ikinciliği ödülünü aldı.
İnovatif Hemşirelik Derneği tarafından “Kadın Sağlığını Destekleyici İnovatif Ürünler” temasıyla düzenlenen “İnovasyon Yarışması” sonuçları açıklandı. Ülke genelinden birçok akademisyen ve sağlık personeli inovatif ürün fikirleri ile katıldığı yarışmada, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalından Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem “Asistan Biberon” başlıklı projesi ile Türkiye ikinciliği ödülünü aldı.
ArGe, inovasyon ve girişimciliğin kalkınmanın en önemli unsurları olduğuna değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İstikrar ve kalkınma için ArGe, inovasyon ve girişimcilik alanlarında atılımlar yapmalı, üretim sürecine bilginin yoğun olarak girdiği bir sistem yerleştirmeliyiz. Dördüncü sanayi devrimiyle birlikte rekabetin içinde yer almanın ve ilerlemenin en temel unsurları bunlardır. Bu doğrultuda üniversite olarak kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinde önemli çalışmalar yapmaktayız. Oluşturduğumuz ekosistemin sonuçlarını almaya başladığımız bu süreçte gayretleri dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültemizden Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ...
BARÜ’lü öğrenciler “CTF” yarışmasında birinci oldu
YEREL HABERLER BARÜ’lü öğrenciler “CTF” yarışmasında birinci oldu
I. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu
YEREL HABERLER I. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge ...
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 ...
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı 
YEREL HABERLER Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı 
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş: “Beni öldü zannetti”
YEREL HABERLER Ayı saldırısına uğrayan vatandaş: “Beni öldü ...
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; 6 ...
Binlerce kişi BARÜFEST’22’de hem eğlendi hem öğrendi
YEREL HABERLER Binlerce kişi BARÜFEST’22’de hem eğlendi hem öğrendi
Ayı vatandaşa saldırdı, köylüler korku içinde
YEREL HABERLER Ayı vatandaşa saldırdı, köylüler korku içinde
Çapa makinesinin demiri bacağına saplandı, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çapa makinesinin demiri bacağına saplandı, itfaiye ...
'Girişimcilik, inovasyon ve KOSGEB destekleri' konuşuldu
YEREL HABERLER 'Girişimcilik, inovasyon ve KOSGEB destekleri' ...
İletişim Uzmanı İsmail Yolcu, 4 ilden öğrencilerle BARÜ’de bir araya geldi
YEREL HABERLER İletişim Uzmanı İsmail Yolcu, 4 ilden öğrencilerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.