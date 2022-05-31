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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ’lü öğrenciler “CTF” yarışmasında birinci oldu

İHA

BARÜ’lü öğrenciler “CTF” yarışmasında birinci oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Konferansı “Hacktrick” çerçevesinde düzenlenen Capture The Flag–CTF (Bayrağı Yakala) yarışmasında birincilik ödülü aldılar.
Blackbox Security ekibi ile Prisma CSI tarafından BTK ve BTK Akademi ev sahipliğinde Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Konferansı “Hacktrick” Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, iki günün eğitime ve bir günün konferansa ayrıldığı siber güvenlik etkinliğinde yüzlerce katılımcı yer aldı.
Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı bünyesinde offline olarak Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumunda gerçekleştirilen Capture The Flag–CTF (Bayrağı Yakala) yarışmasında ise Danışmanlığını BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ın yaptığı BARÜ’lü öğrenciler birinci oldu. Bartın Üniversitesi Siber Güvenlik ve Akıllı Sistemler Kulübü öğrencileri Adem Ziya Akkaya, Hasan Özcan, Sefa Anar ve Ömer Faruk Kayıkcı düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında siber güvenlik konusuna ayrı bir önem verdiklerini belirterek, bu noktada 3 yılı aşkın bir süredir eğitimler düzenlediklerinin altını çizdi.
Rektör Uzun, “Siber güvenliğin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu konuya önem verilmemesi durumda yaşanan riskler ortaya konan her çabanın boşa gideceğini göstermektedir. Bu doğrultuda birçok ülke, kurum ve şirket önemli çalışmalar yapmakta savunma sanayinde ciddi boyutta yatırımlar ortaya konulmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de ülkemizin kalkınmasına değer katmak amacıyla ihtisaslaşma alanımız dahilinde faaliyetlerde bulunarak öğrencilerimizi derslerle sınırlı olmayan bir ortamda geleceğe hazırlamaktayız. Onları bölgemizin ve ülkemizin gelişimine değer katacak yetkin ve vizyon sahibi bireyler olarak mezun etmenin gayesindeyiz. Bu düşüncelerle gayretleri dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ı ve tüm öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Uzun, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) destekleriyle BARÜ’de “Siber Vatan Yetkinlik Merkezi” kurulacağını da hatırlatarak gençleri çok daha etkin bir şekilde siber güvenlik alanına hazırlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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