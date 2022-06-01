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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya şampiyonu Şennur: Yaşadıklarım rüya gibi geliyor

DHA

Dünya şampiyonu Şennur: Yaşadıklarım rüya gibi geliyor


Ayhan ACAR / BARTIN, (DHA) İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şennur Demir, "Dünya Şampiyonası'nda güzel maçlar yaparak dünya şampiyonu oldum. Daha önce bu rüyama girse inanmazdım. Şu anda gerçek hayatta yaşadıklarım sanki rüya gibi geliyor" dedi.
Kadın Boks Milli Takımı'nın kaptanı Şennur Demir, İstanbul´da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası´nda altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu. Şampiyonanın ardından memleketi Bartın´da ailesinin yanına gelen Demir, 13 yıl önce boksa başladığı ve isminin verildiği Ömertepesi'nde bulunan tesislerdeki Şennur Demir Boks Salonu´nda Dünya Şampiyonası maçları öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Boks sporuna 26 yaşında başladığını söyleyen Şennur Demir, "Aslında bu spora başlayacağımı rüyamda görsem inanmazdım. O dönemlerde Ferhat ismindeki bir arkadaşımın yönlendirmesiyle boksa başladım. Bu sporu ileriye taşıyarak milli olma hayalim vardı. Bunların hepsini gerçekleştirdim. Daha sonra dünya ve Olimpiyat şampiyonluğunu kazanmaktı amacım. Bununla ilgili çok mücadele verdim. Olimpiyatlarda talihsiz bir şekilde Rus rakibime yenildim. O olmadı ama Dünya Şampiyonası'nda güzel maçlar yaparak dünya şampiyonu oldum. Daha önce bu rüyama girse inanmazdım. Allah Allah der rüyamdan kalkardım. Şu anda gerçek hayatta yaşadıklarım sanki rüya gibi geliyor" dedi.
"SAKAT AYAĞIMIN İYİLEŞMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA SARFETTİM"
Dünya Şampiyonası'nda hazırlık aşamasında büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Şennur Demir, "Bu şampiyona benim için hiç kolay olmadı, çok sakatlık atlattım. Dünya Şampiyonası'na hazırlık kampında ayağımda 3'üncü derece yırtık çıktı. Sabah akşam buz uygulaması yaparak deyim yerinde ise kendimi tedavi ederek maça çıktım. Maç sabahında çok heyecanlıydım. O gün sabah uyandığımda diğer arkadaşlarımla konuşurken, benim kırmızı köşede olmamın dezavantaj olduğu konuşmasını yapmıştık. Bir de ben en son maça çıktım ve büyük stres yaşadım. Koridordan çıkarken çok stres yaptım sonrasında seyirciyi görünce çok rahatladım. İkinci raunt da rakibime güçlü bir yumruk attım, yere düştü. Maç bittikten sonra hakemin kimin şampiyon olacağını söylemeye yakın olduğu anda hakemin ne dediğini çok anlayamadım. Sonra benim elim kalkınca muhteşem bir mutluluk yaşadım" diye konuştu.
Gururlu olduğunu ifade eden Şennur Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri arayarak, `Sizden hiç umudumu kesmemiştim. Maçtan önce 5´i bir yerde olacak demiştim´ dedi ve bizi Külliye'ye davet etti. Seremonide bütün ülkeler aşağıda dururken, biz İstiklal Marşı´nı okuttuk. Bu çok büyük bir mutluluk, bunun güzelliğini anlatamam. Çok gururluyum. Herkesin hayali olan bir olayı yaşadım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şennur Demir´in spora başladığı salona girmesi 
Şennur Demir´in antrenman yapması 
Şennur Demir ile röportajDHA-Spor Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-06-01 10:27:38

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