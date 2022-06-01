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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu

İHA

BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun, Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 64 kiloda gümüş madalya kazandı.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Berfin Altun, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda kadınlar 64 kiloda yarışan Berfin Altun, silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanmayı başardı. Berfin Altun, koparmada 86, toplam ise 206 kiloluk derece elde etti.
Elde edilen başarılardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Nitelikli öğrenme alanları ve kaliteli eğitim ortamı ile çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Berfin Altun, elde ettiği Avrupa ikinciliğiyle göğsümüzü kabarttı. Sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da adından bahsettiren genç sporcumuz, gelecekte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini de göstermiş oldu. Bu düşüncelerle gümüş madalya alan milli haltercimizi tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Ayrıca gayretleri dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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