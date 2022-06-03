BARÜ’de sürdürülebilir gelişim hedefleniyor

Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan ve son 5 dönemdir yükseköğretim kurumları arasında ilk 5’te yer alan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) proje eğitimleri devam ediyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı eğitimde TÜBİTAK 2209A ve 2209B projeleri hakkında bilgiler verildi. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, akademik insan kaynağı ve öğrencilerin katıldığı etkinlikler çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

PTO Genel Koordinatörlüğünden Dr. Öğretim Üyesi Bekir Güler ve Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy tarafından verilen eğitimlerde proje yazma ve yönetme sürecindeki tüm aşamalar detaylı olarak anlatıldı. Toplantılarda öğrencilerin, TÜBİTAK 2209A ve 2209B programları proje hazırlık süreçlerinde gösterdikleri başarıyı kabul sonrasındaki proje yönetimlerinde de sağlayabilmeleri ve yeni projeler üretebilmeleri yönünde bilgiler verildi.

Proje kültürünü tabana yayarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini aktaran Rektör Uzun “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişiminin ve yetkinliklerinin artması için tüm bileşenlerimizle birlikte gayret gösteriyoruz” dedi.

Rektör Uzun, “Üreten Üniversite” anlayışıyla durmadan çalışmaya devam ettiklerinin de altını çizerek “Üniversitemizde araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapmaktayız. Akademik insan kaynağımızın bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine sunduğu katkıları, gelecek vizyonumuz çerçevesinde gençlerimize de aktarmaktayız. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize güveniyoruz ve hep yanlarında olmaya devam ediyoruz. ‘Tribünde değil odağında ol’ sloganıyla öğrencilerimizin fikirlerini destekliyor, araştırma çıktılarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda değerlendirmeleri yönünde kendilerini teşvik ediyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini eklemeyi başarıyoruz” diye konuştu.

Projeleri kabul edilen öğrencileri gayretleri dolayısıyla tebrik eden Rektör Uzun, “Proje başvurusu yapan ve değer katma yönünde çaba gösteren tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. ‘Öğrenmeyi Öğrenme’ yolculuğunda öğrencilerimize destek olan akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşma noktasında yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile sürece katkıları ve yakın ilgileri dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanı (BİDEB) Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş’a da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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