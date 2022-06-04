Organları bağışlanan genç toprağa verildi

Zonguldak’ta boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından vasiyeti üzerine organları bağışlanan genç sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bartın’ın Dibektaş köyünde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy, 25 Mayıs tarihinde Zonguldak’ta arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren ve 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Buradaki tüm mücadelelere rağmen Ulusoy’un beyin ölümü gerçekleşti. Haberi alan acılı aile ise gencin vasiyeti üzerine organlarını bağışladı.

Gencin ağabeyi Barış Ulusoy kardeşinin kendisine, “Ölürsem organlarımı bağışlayın” dediğini anlatarak, “Biz de iç organlarını onun vasiyeti olmak üzere bağışladık. Kardeşimiz yaşayamadı. Bu kadar dayanabildi. Bari başka insanlar sevinsin. Onlar yaşasın. Böbrekleri, kalbi, karaciğeri yaşasın. Böyle bağışlamak istedik. Allah kabul etsin. Ölmeden önce laf arasında şakalaşırken de olsa ölürsem sağlam organlarımı bağışlayın diyordu. Okulda da buna yönelik çalışmalar oldu. Kağıt imzaladık. Ben imzaladım o imzaladı. Ona nasipmiş. Allah ona nasip etti. Gittiği kişilerle de biz iletişim haline geçeriz. Kardeşimin bir parçasını taşıyorlar sonuçta. Kardeşim de onlardan artık. Acımızı tamamen bitirmese de dindirir en azından. Bizi biraz sevindirir. Giderayak da olsa başka insanları sevindirmesi bizi çok mutlu ediyor. Onu da mutlu ediyordur. Diğer insanlara örnek olması bizi çok sevindirir. Zaten yapılması gereken bir şeydi” dedi.

Beyin ölümü gerçekleşen Özhan Ulusoy’un bağışlanan kalbi, karaciğeri ve böbrekleri yapılan operasyonla alındı. Ulusoy’un, kalbi, karaciğeri ve böbrekleri özel kutulara yerleştirilerek Ankara, Samsun ve Antalya’da organ nakli bekleyen hastalar için uçakla yola çıkarıldı. AFAD ekiplerinin öncülük yaptığı sağlık ekipleri için polis ekipleri de geçiş güzergahlarında önlem alarak yolun açık tutulmasını sağladı.

Organları başka insanlar için yaşam umudu olan Ulusoy’un cenazesi ise memleketi Bartın’ın Dibektaş köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ulusoy için baba evinin önünde helallik alınırken kılınan cenaze namazının ardından naaşı köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

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