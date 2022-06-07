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Bartın Üniversitesi, Bakü’de gerçekleştirilen “Karabağ” temalı kongreye katıldı

İHA

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve beraberindekiler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Karabağ" temasıyla gerçekleştirilen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine (INCSOS) katıldı.

Bartın Üniversitesi, Bakü’de gerçekleştirilen “Karabağ” temalı kongreye katıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve beraberindekiler Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Karabağ” temasıyla gerçekleştirilen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine (INCSOS) katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Azerbaycan Milli Meclisi himayesinde gerçekleştirilen ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ADA Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesinin organize ettiği kongrede “Karabağ” ana tema olarak seçildi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki kongreye Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir, Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Mahmud Kaddum, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ayhan Karakaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Said Köse, Eğitim Fakültesinden Öğr. Gör. Nihal Özdemir ve Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş katıldı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev’in açılış konuşmalarını yaptığı kongrede ayrıca üniversite rektörleri, öğretim üyeleri, konuklar ve öğrenciler de yer aldı.
Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, akademik alanda ele alanın konuların stratejik önemine değinerek bölgedeki istikrarın artırılması yönündeki çabalara dikkat çekti.
Kongrenin yükseköğretim kurumları ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırma yönünde değerli bir adım olduğuna da işaret eden Rektör Uzun, “Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla her geçen gün sağlamlaştırdığımız kardeşliğimizi bilimsel alanda da ileriye taşıyacak önemli bir organizasyonu geride bıraktık. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim iş birliğini artıracak bu kongre, aynı zamanda ‘Karabağ’daki haklılığımızı bilimsel olarak ortaya koyması açısından da oldukça değerliydi. Bu düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova’ya himayelerinde gerçekleştirilen bu kongre için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile Başkan Vekillerimiz Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu hocalarımıza da yakın ilgileri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki tarihe düşülecek önemli notların alındığı bu kongrenin çıktıları gelecek nesillere etkin bir şekilde aktarılacaktır” ifadelerini kullandı.
Dünyanın 20 ülkesinden çok sayıda akademisyenin bildiri sunduğu kongre 3 gün sürdü. Kongrenin kapanış toplantısı ise Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da yapıldı.

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