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Bartın Üniversitesi, Azerbaycan’dan 4 üniversite ile iş birliği protokolleri imzaladı

İHA

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ve Khazar Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Bartın Üniversitesi, Azerbaycan’dan 4 üniversite ile iş birliği protokolleri imzaladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ve Khazar Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.
Bartın Üniversitesinde (BARÜ) öğrenim ve staj hareketliliği ile bilimsel iş birliği imkânları artıyor. 47 farklı ülkeden 150’yi aşkın ikili anlaşmanın bulunduğu BARÜ ile Azerbaycan’ın önde gelen üniversiteleri arasında yeni protokoller imzalandı.
Protokoller, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyav, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Gülçöhre Memmedova, Khazar Üniversitesi Rektörü Doç Dr. Irada Khalilova ve Khazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı tarafından imzalandı.
İmza törenlerinde BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir, Öğr. Gör. Nihal Özdemir ve Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş de yer aldı.
Erasmus, Mevlana ve ikili iş birliktelikleri (MoU) çerçevesinde imzalanan protokoller, karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliği ile akademik iş birliği, ortak proje çalışmaları ve ihtisaslaşma alanında bilgi ve iyi uygulama paylaşımlarını içeriyor.
Bartın Üniversitesinde uluslararasılaşma hedefiyle gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Uluslararasılaşma noktasında üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. 69 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerimizle yol arkadaşlığı yaparak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bilimsel alanda her geçen gün daha da artan yetkinliğimizi paydaşlarımızla iş birliği ve güç birliği yaparak ileriye taşıyoruz. Bu düşüncelerle Azerbaycan’dan 4 üniversitemizle imzaladığımız 11 protokoldeki yakın ilgileri için değerli rektörlerimize teşekkür ediyorum. Ufkumuzu açan ve önümüzü aydınlatan politikalarla bizleri hep daha iyisi için motive eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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