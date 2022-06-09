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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkent EDAŞ Bartın’a 13 yılda 339 milyon liralık yatırım yaptı

İHA

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, Bartın'daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Başkent EDAŞ Bartın’a 13 yılda 339 milyon liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, Bartın’daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.
Başkent EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009’dan 2021 yılı sonuna kadar Bartın özelinde 339 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.
Şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında şu bilgiler verildi:
Bu kapsamda 339 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 28 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 7 bin 980 km havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 9 bin 692 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.
Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Bartın’ın gücüne güç kattı.
Yer altı şebeke uzunluğu 4 katına çıkarıldı, 60 bine yakın arıza giderildi
Şirket, bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 300, trafo kurulu gücü ise yüzde 58 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Bartın’a 98 megavat kurulu gücünde olan 390 adet trafo, 248 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 87 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 688 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 318 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Başkent EDAŞ, 13 yıldır hizmet verdiği Bartın’da 56 bin 287 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.
Yarım milyonu aşkın müşteri talebi karşılandı
Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.
Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.
Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 250 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, Başkentedas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 573 bin 119 başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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