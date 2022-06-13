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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu

İHA

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'i ziyaret etti.

İki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’i ziyaret etti.
Üniversiteler arasında iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği ziyarette, ortak yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması” projesi çerçevesinde yapılan çalışmalardan bahseden Rektör Uzun, bilimin ışığında parlak bir gelecek için gayret gösterdiklerinin altını çizdi.
Rektör Uzun, “Ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmak için yapılabilecek iş birlikteliklerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla birlikte iş birliği ve güç birliği yapıyoruz. Bir yandan bilimsel çalışmalarla kalkınmamıza katkılar sunarken diğer yandan ise geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler olması için durmadan çalışıyoruz. Bu düşüncelerle yakın ilgileri ve misafirperverlikleri için İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Tunçsiper ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Uzun’a teşekkür etti.
Ziyaret, Rektör Uzun’un şeref defterini imzalamasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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