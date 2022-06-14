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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ ile Özbekistan’daki 6 üniversite arasında iş birliği protokolleri imzalandı

İHA

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Özbekistan'ın önde gelen 6 üniversitesi arasında akademik iş birliği ve hareketlilikleri içeren protokoller imzalandı.

BARÜ ile Özbekistan’daki 6 üniversite arasında iş birliği protokolleri imzalandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Özbekistan’ın önde gelen 6 üniversitesi arasında akademik iş birliği ve hareketlilikleri içeren protokoller imzalandı.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ile birlikte düzenlenen “TürkiyeÖzbekistan Uluslararası Eğitim Formu”na katıldı. BARÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş’in de hazır bulunduğu organizasyonda Özbekistan ve Türkiye’nin birçok üniversitesinden katılımcılar yükseköğretim alanında iş birliğinin artırılması yönünde görüş bildirdi.
TürkiyeÖzbekistan Uluslararası Eğitim Formunda BARÜ Rektörü Uzun ile Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Çiğdem Canbay Türkyılmaz, Urgench Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom Ismailivich, Jizzak Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Alisher Usmankulov, Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi Rektörü Prof. Bakhadir Hatamovich, Denau Girişimcilik ve Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Rakhimov Ganisher Khudoykulovich, Taşkent El Khwarizmi Bilişim Teknolojileri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Yakhehibaev arasında İkili İşbirliği (MoU) protokolleri de imzalandı.
Uluslararası iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ettiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Cumhurbaşkanlığımızın da üzerinde önemle durduğu uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulumuzun öncülüğünde önemli bir foruma katıldık. Burada üniversitemizin hedefleri doğrultusunda odak araştırma alanları ve hareketliliğini içeren iş birliği protokolleri imzaladık. Hedefimiz iş birliklerini artırmak ve etkin bir şekilde yürütmek. Bu noktada yakın ilgileri için değerli rektörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin 47 farklı ülkeden farklı üniversitelerle 150’yi aşkın ikili anlaşmalarının bulunduğunu hatırlatarak “Uluslararasılaşma noktasında üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız kararlar, belirlediğimiz hedefler ve hedef odaklı uluslararasılaşma politikalarımızla her geçen gün daha iyiye ulaşma noktasında adımlar atıyoruz. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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