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Bartın’da çiftçilere 3 milyon 730 bin TL’lik hibe desteği

İHA

Bartın’da çiftçilere 3 milyon 730 bin TL’lik hibe desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 306 makine ve ekipman için toplam 3 milyon 730 bin TL hibe desteği sağlandı. Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilere ekipmanları törenle dağıtıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmakla birlikte çiftçilikle uğraşan vatandaşlara 306 makine ve ekipman için toplam 3 milyon 730 bin TL hibe desteği sağlandı.
Hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere makine ve ekipmanları Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törende konuşan Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, “Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsanayi entegrasyonunun sağlanması için düşük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi, yeni teknoloji ve ekipmanlarının kullanımlarının yaygınlaştırılması, kırsal alanda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlaması amacıyla 2022 yılı için ilimizde toplam 589 proje başvurusu alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonrasında Bakanlığımızca 475 proje gönderilmiş ve tamamı onaylanmıştır. 306 proje sahibiyle hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projeler için toplamda 3 milyon 730 bin TL hibe desteği verilecektir. Projeler değerlendirilirken kadınlarımıza ve genç girişimcilerimize öncelik verilmektedir. Ayrıca dezavantajlı gruplarında projeye dahil olmaları ve hibe desteğinden faydalanmaları konusunun üzerinde önemli durduğumuzu belirtmek isterim.” dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise törendeki konuşmasında, “Toprağın, dökülen her damla alın terinin karşılığını verdiğini bilerek, insanın en sağlıklı, en faydalı ve en önemli istihdamı olan sektörlerimize ve üreticilerimize gereken önemi ve desteği vermeye devam edeceğiz. Kırsal, dezavantajlı bölgelerde yürütülen dış kaynaklı kırsal kalkınma projelerine hız verilerek, bu bölgelerde küçük aile işletmelerine sağlanan destekler ve gelir getirici faaliyetler artırılmaktadır. İlimizde 2021 yılında tüm desteklemeler için çiftçimize 21 milyon 168 bin TL ödeme yapılmış olup, bu miktar 2022 yılında yaklaşık 50 milyon TL olacaktır“ ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından dağıtımı yapılacak makine ve ekipmanların tanıtımı yapıldı.
Rotovatör, römork, yem karma, pulluk, mibzer, pülverizatör, çapa makinesi, ceviz soyma makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, ön yükleyici kepçe, balya makinesi, biçer bağlar makinesi, budama ekipmanları, dal öğütme, fındık toplama, motorlu testere, motorlu tırpan, bal paketleme makine ve ekipmanları törenin ardından çiftçilere teslim edildi.

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