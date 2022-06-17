FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama ve 1 ev hapsi

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 4´ü tutuklanırken, 1'ine de ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik Bartın merkezli İstanbul, Karabük ve Isparta'da operasyon düzenleyerek, 37 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ/PDY kapsamında adli işlem gören örgüt üyelerinin çocuklarının eğitim giderlerinin örgüt tarafından karşılandığı ve burs verildiği; cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine ve cezaevinden çıkanlara örgütü ayakta tutmak, birlik ve beraberliği sağlamak, kopmaları ve çözülmeleri engellemek amacıyla para ve gıda yardımında bulunulduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 37 kişiden 1´i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 31'i de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 kişi, tutuklanırken, 1 kişi için ise ev hapsi cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-06-17 10:35:12
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