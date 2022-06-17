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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İHA

FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 1 şüpheli için ev hapsi, 31 şüpheli içinde adli kontrol kararı verildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik 7 Haziran sabahı Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde 280 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda 59 adrese baskın yapıldı ve 37 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda TL ve döviz, ziynet eşyaları, 1 adet F serisi dolar, 77 adet cep telefonu, 43 adet flash bellek, 30 adet laptop ve tablet, 14 adet hafıza kartı, 7 adet Mikro SD kart, 53 adet CD ve DVD, 1 adet çek, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişekler, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjör, 2 adet orijinal şarjör ve 6136 çerçevesine giren 111 adet fişek, 70 adet yasaklı olduğu değerlendirilen kitap, 2 adet tapu senedi, 28 adet FETÖ ile bağlantılı fotoğraf, 3 adet banka dekontu, 22 adet terör örgütü ile ilişkili olduğu değerlendirilen not defteri ve ajanda, 310 adet örgüt ile iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslar adına kesilmiş sanal market fişi ve örgüt üyelerine dağıtılmak üzere bulundurulan erzak deposu ele geçirildi.
Örgüt mensuplarının FETÖ/PDY çerçevesinde işlem gören örgüt üyelerinin okul çağındaki çocuklarının eğitim giderlerinin örgüt tarafından karşılandığı, bu çocukların takibinin örgüt tarafından yakinen yapılıp burslar verildiği, FETÖ/PDY çerçevesinde cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine ve cezaevinden çıkan şahıslara örgütü ayakta tutmak, birlik ve beraberliği sağlamak, kopmaları ve çözülmeleri engellemek amacı ile para ve gıda yardımında bulundukları tespit edildi.
FETÖ/PDY Terör Örgütü güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 1’i için ev hapsi kararı verildi. 31 şüpheli adli kontrol kararı ile 1 kişi ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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