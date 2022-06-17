Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, rehabilitasyon merkezine öğrencilerin taşındığı otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ve 8 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, BartınKozcağız yolunda meydana geldi. Kozcağız beldesindeki rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B.'nin kullandığı 35 JF 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü ile 8 çocuğa ilk müdahalede bulunarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-17 16:33:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.