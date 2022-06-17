Hafif ticari araç kontrolden çıkıp devrildi: 9 Yaralı

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Bartın'da karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole devrildi. Kazada şoför ve araç içinde bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın Kozcağız Karayolunun Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.B. yönetimindeki 35 JF 786 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çalılık araziye devrildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı aramakurtarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ve sağlık personelleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü K.B. ve araçtaki 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan hafif ticari aracın Kozcağız’da faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezine ait olduğu öğrenildi.

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