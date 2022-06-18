Bartın'da ekip otosuna çarpan alkollü sürücü ile 1 polis yaralandı



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, `dur´ ihtarına uymayan F.T., kavşakta önlem alan polislerin aracına otomobille çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, 2,30 promil alkollü ve hafif yaralı F.T. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bartın sanayi kavşağında gece saatlerinde uygulama yapan polis ekibi, F.T. yönetimindeki 74 AFF 872 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü ise kaçtı. Telsiz anonslarının ardından harekete geçen ekipler, aracı kavşakta durdurmaya çalıştı. F.T., otomobille kavşaktaki polis aracına arkadan çarptı. Kazada sürücü F.T. ile 1 polis memuru yaralandı. Polis ve sürücü, Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. F.T.´nin, hastanedeki alkol muayenesinde 2,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-18 11:08:23



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