Kayalıklarda mahsur kalan dayı- yeğen, halatla indirildi



Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, kayalıklara tırmanan Nihan Sare Yalçın (6) ile onu indirmek isteyen dayısı Cumhur Karaüzüm (64), mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla dayı ve yeğen, halatla kurtarıldı.

Olay, dün Gömü köyünde meydana geldi. Cumhur Karaüzüm, yeğeni Nihan Sare Yalçın ile balık tutmaya gitti. Bu sırada kayalıklara tırmanan Nihan Sare, aşağı inemedi. Yeğenini kurtarmak isteyen Karaüzüm ise kayalıklara tırmandı. Yeğeniyle kayalıklarda mahsur kalan Karaüzüm, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Sağlık, jandarma ve polis ekipleri, bölgeye geldi. 5 metre yüksekliğindeki kayalıklardaki dayı ve yeğenin yanına çıkan ekipler, halatla indirdi. Ayağı burkulan Cumhur Karaüzüm, sedye ile ambulansa taşındı. Korkan ve ağlayan Nihan Sare Yalçın´ı jandarmalar sakinleştirdi. Hastaneye kaldırılan Karaüzüm, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-06-20 13:30:05



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