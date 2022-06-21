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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi, TRT Haber “Eğitim Editörü” programında anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesi, TRT Haber “Eğitim Editörü” programında anlatıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde elde edilen başarılar ve kaliteli eğitim ortamı, TRT Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanan “Eğitim Editörü” programında anlatıldı.
Türkiye’nin en çok izlenen eğitim programlarından biri olan TRT Haber “Eğitim Editörü” programında Bartın Üniversitesi (BARÜ) konuşuldu. Yükseköğretime Geçiş Sınavlarının (YKS) hemen ardından canlı olarak yayınlanan programda EğitimciYazar Süleyman Beledioğlu önemli tavsiyelerde bulundu. BARÜ mezunu, başarılı sunucu Nurya Yardımcı’nın moderatörlüğünde yayınlanan programda, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından bilgiler verilerek üniversite bünyesinde elde edilen başarılar ile kaliteli eğitim ortamı aktarıldı.
BARÜ Fen Fakültesi özelinde elde edilen başarılı çalışmalara vurgu yapan Rektör Uzun, “‘Proje Tabanlı Öğrenme’ stratejilerimizle öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken ulusal ve uluslararası mecralarda elde edilen başarıların haklı gururunu yaşıyoruz. 3 akademisyenimizin ‘Dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde yer aldığı Fen Fakültemizde gençlerimizi çağımızın şartlarına uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik ediyoruz. Bölgemizin en önemli projelerini Fen Fakültesi bünyesinde yer alan laboratuvarlarımızda hayata geçiriyoruz. Moleküler Biyoloji, Kimya, Yapay Zeka başta olmak üzere birçok ileri düzey proje akademisyenlerimiz tarafından Bartın Üniversitesi çatısı altında hayata geçiriliyor ve öğrencilerimiz de projelerde görev alarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor” dedi.
Rektör Uzun, geleceği hedefleyen projeler üzerine gayret gösterdiklerinin altını çizerek “Üniversitemizde göz izleme, artırılmış ve sanal gerçeklik ile karma gerçeklik teknolojilerini kullanarak sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı metaverse ortamları oluşturacağımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. Dijital Yetkinlik Merkezi Projesi ile bugünün gençlerini yarınlara şimdiden hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.
BARÜ’nün öğrencilerine sağladığı yurt dışı öğrenim fırsatlarından da bahseden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesini tercih edecek öğrencilerimizden yurt dışı eğitim kariyerlerini şimdiden planlamalarını istiyoruz. Öğrencilerimize Erasmus ve Mevlana dahilinde 95 ayrı akademik iş birliği anlaşmasıyla eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında geçirmelerine imkân tanıyoruz. Bu çerçevede yurt dışındaki ülkelere yapmış oldukları hareketlilikler için hibe desteği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Rektör Uzun, konuşmasının sonunda aday öğrencileri Bartın Üniversitesine davet ederek “Bileşenlerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda önemli fırsatlar sunan Bartın Üniversitesine, geleceği hedefleyen ve ‘Ben de Varım’ diyen tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz” dedi.
Bartın Üniversitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Beledioğlu ise “Bartın Üniversitesi kampüsüyle ve vizyonuyla muhteşem bir yükseköğretim kurumu. Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte önemli işler başarıyorlar. TÜBİTAK öğrenci projelerinde en iyi üniversiteler arasında yer alıyor. Harika bir kampüse sahipler ve Filyos Vadisi odağında çok değerli faaliyetlerde bulunuyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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