Bartın’a şehit ateşi düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuzey Kıbrıs’ta görev yapan Bartın'ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın bir kaza sonucu şehit düştüğü bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39'uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan Balat köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Özkaya’nın evli olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.