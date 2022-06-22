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Bartın'a şehit ateşi düştü

DHA

Bartın'a şehit ateşi düştü


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)KIBRIS Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) birliğinde geçirdiği kazada şehit olduğu haberi, Bartın'daki ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin babası Mehmet Özkaya, kalp krizi geçirirken, babaannesi Fatma Özkaya (97) da bu sabah evde ölü bulundu. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, dün birlik içinde araç arasına sıkışmasıyla şehit oldu. Şehit Özkaya'nın Bartın'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi. Bu arada evdeki babaanne Fatma Özkaya ise sabah saatlerinde evde yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, şehidin babaannesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehidin cenazesinin, memleketinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi. Babaannenin cenazesinin ise öğle vakti köyde defnedileceği belirtildi. 
Öte yandan şehit Fatih Özkaya'nın, geçen yıl Eylül ayında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-06-22 10:03:20

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