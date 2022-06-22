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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlarda "Gençlik bakım" tatbikatları yapıldı

İHA

Ormanlarda "Gençlik bakım" tatbikatları yapıldı

Orman gençlik bakım tatbikatları Bartın Ulus İşletme Müdürlüğü orman sahasında yapıldı.
Ulus İlçesi Apdipaşa beldesi ormanlarında yapılan tatbikata Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Ulus İşletme Müdürü Recep Düşünmez, Silvikültür Şube Müdürlüğü teknik elemanları, Müdür Yardımcısı Selahattin Özkan, İşletme Şefleri, Danışman Orman Mühendisleri ile orman muhafaza memurları katıldı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Bayraktaroğlu tatbikatta katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında "Orman varlığımızın sürdürebilirliğini sağlamak için sorumluluk sahalarımızdaki orman servetimizi tanıyacak, değişimlerini gözlemleyecek ihtiyaçlarını belirleyecek ve amenajman planları doğrultusunda gerekli silvikültür müdahalelerini yaparak ormanlarımızın gelişimini sağlayacağız. Ormancılık doğayla birlikte hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır. Onun için İş plan ve programlarımıza göre hareket etmek zorundayız. Teknik personelimiz sorumluluk sahasındaki her olaydan, her işlemden, her eylemden ve her çalışmadan haberdar olacak. Bizlerde onların destekleyicisi ve çalışmalarının takipçisi olacağız. Gençlik bakımlarını bir cerrahın hassasiyetine uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Her zaman tohumdan gelen fidanlara öncelik sağlayacağız" dedi.
Düzenlenen tatbikatta 2021 yılında yapılan kayın gençleştirme çalışmaları sonucunda elde edilen gençlikler öncelikli olarak, gençliklerde uygulanacak bakım tedbirlerinin neler olduğu, teorik olarak anlatılmasının ardından İşletme Müdürü, Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları bizzat uygulamalı olarak yapıldı. Bir çok bilginin tekrar edilmek suretiyle pekiştirildiği, pratik yöntemlerin tartışılacak yerinde belirlendiği tatbikat diğer İşletme Müdürlüklerinde eğitim çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

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