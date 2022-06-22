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Torununun ’şehit’ haberiyle hayatını kaybeden babaanne son yolculuğuna uğurlandı Şehidin kalp krizi geçiren babası anjiyo oldu

İHA

Torununun ’şehit’ haberiyle hayatını kaybeden babaanne son yolculuğuna uğurlandı Şehidin kalp krizi geçiren babası anjiyo oldu

Bartın’da askerdeki torununun şehit düştüğü haberiyle hayatını kaybeden 94 yaşındaki babaanne Fatma Özkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun şehit haberiyle kalp krizi geçiren ve sevk edildiği Karabük’te özel Medikar hastanesinde anjiyo olan baba Mehmet Özkaya’nın tedavisi sürüyor.
Bartınlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, Kıbrıs’ta askeri araç kazası sonucu şehit düştü. Şehadet haberinin verildiği baba Mehmet Özkaya, acı haberi alınca kalp krizi geçirdi. Bartın’daki hastanede ilk müdahalesi yapılan şehidin babası buradan Karabük’teki hastaneye sevk edildi. Anjiyo olan baba Mehmet Özkaya’nın tedavisi sürüyor.
Acı haberin ardından 94 yaşındaki babaanne Fatma Özkaya da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Babaannenin cenazesi hastane morgundan alınarak Balat Köyü Merkez Camii önüne getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Türk Bayrağı asılan şehidin evine akın eden vatandaşlar da taziyelerini bildirdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Balat Köyü Muhtarı Şaban Tokses, şehidin naaşının yarın toprağa verileceğini açıklayarak şöyle dedi:
"Akşam 6 gibi haberini aldım. Garnizon komutanımız beni aradı. Muhtarım seni bekliyoruz dedi. Bu arada geldik. Şehit haberini aldık. Babasına geldik. Dedik ki ’Oğlunuz şehit oldu.’ Babası rahatsızlandı, kalp krizi geçirdi. Şu anda Karabük’te anjiyo olduğunu öğrendik. Balat köyünün başı sağ olsun. Babaanne zaten 95 yaşında olmasına rağmen yatalak hastaydı. Sabah 06.30’da onu da kaybettik. Şimdi onu öğlen namazına defnedeceğiz. Şehit cenazemiz de yarın öğlen olacak."
Şehit Fatih Özkaya’nın evli olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Şehidin eşi de acı haberle yıkıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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