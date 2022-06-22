Bartın'a şehit ateşi düştü (2)

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ŞEHİDİN BABAANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın kazada şehit olduğu haberinin verilmesinin ardından hayatını kaybeden babaannesi Fatma Özkaya (97), köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Balat köyü İmze Mahallesi´nde toprağa verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, ailesi de taziyeleri kabul etti

Köy muhtarı Şaban Tokses, "Dün akşam saatlerinde bizi garnizondan aradılar sonra şehit haberini aldık. Şehit haberini aileye bildirdikten sonra babası kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan babaannesi Fatma Özkaya da sabah saatlerinde hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan şehidin babası Mehmet Özkaya´nın Karabük´teki hastanede anjiyo olmasından dolayı oğlunun cenazesinin yarın öğle vakti Arıt Merkez Camii´nde kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-22 14:23:58



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