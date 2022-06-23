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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ mezunu her iki kişiden biri OGM’ye atandı

İHA

BARÜ mezunu her iki kişiden biri OGM’ye atandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) mezunu her iki kişiden birinin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere ataması yapıldı.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) istihdam odaklı politikaları çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Bartın Üniversitesinden (BARÜ) mezun olan 39 kişinin ataması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bartın Orman Fakültesi mezunu 11 Orman Mühendisi ile Ulus Meslek Yüksekokulu (Ulus MYO) mezunu 28 Orman Muhafaza Memurunun Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ataması yapıldı. Böylece BARÜ’de ilgili programlardan mezun olarak başvuru yapan her iki kişiden birinin ataması gerçekleştirilmiş oldu. OGM bünyesinde 2020 yılında ise BARÜ mezunu 193 kişinin ataması yapılmıştı.
“Öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezinde tutuyoruz”
Nitelikli bir eğitimöğretim stratejisiyle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ‘öğrenci odaklı’ eğitimöğretim anlayışıyla öğrencilerimizin ideallerindeki gelecek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Her şeyin çok hızlı değiştiği dünyamızda sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten bir üniversite olarak öğrencilerimizi her noktada destekliyoruz. Öğrencilerimize yüksek standartlara sahip çağdaş bir eğitimöğretim ortamı sunuyoruz” dedi.
“Yeşil Vatan mezunlarımıza emanet”
Rektör Uzun, üniversite olarak hedeflerinin ülkemizin kalkınmasına değer katmak olduğunu vurgulayarak “Başarılarının bir ömür boyu sürmesini dilediğimiz öğrencilerimizin ulaştıkları başarılarla gurur duyuyoruz. İyi bir eğitim ve öğretimin yanında ‘İş Yeri Eğitim Modeli’ ile de desteklediğimiz öğrencilerimizin elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığını biliyoruz. ‘Yeşil Vatan’ için çalışacak Bartın Orman Fakültesi ve Ulus Meslek Yüksekokulu mezunlarımızı gönülden kutluyorum. Ayrıca öğrencilerimizi geleceğe hazırlama noktasında fedakârlıkla çalışan tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum. Orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız liderliğinde sürdürülen vizyona mezunlarımızın da değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle geleceğimize yapılan değerli yatırımlar niteliğindeki tüm çabaları için Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’e ve tüm OGM bileşenlerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
“YÖK ile Tarım ve Orman Bakanlığımız güç birliği yaptı”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir protokolün imzalandığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Yüksek verimliliğin hedeflendiği bu çalışmalarda üniversite olarak elimizden geleni yapmaya ve paydaşlarımızla birlikte yol kat etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bölgemizin ve ülkemizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz. Ülkemizdeki stratejik alanlarla ilgili ortaya konulan vizyon ile birlikte geleceğe yönelik tüm çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen, istihdam odaklı politikalarla öğrencilerimizle birlikte geleceğimizi önceleme konusunda irade ortaya koyan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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