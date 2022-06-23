Kripto paraya yatırım vaadiyle dolandırdılar



Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)BARTIN´da bir kişiyi kripto para kazanma vaadiyle dolandırarak 24 bin euro alan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bartın´da yaşayan V.B. (25), sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan Z.K.'nın kripto paraya yatırım yaparak, kazanç elde edebileceği vaadine inandı. V.B. kendisine verilen farklı banka hesaplara 24 bin euro yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B., durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Polisin yaptığı çalışmalarla Z.K. Adana´da, M.G.K. Mersin´de yakalandı. Evlerindeki aramalarda 4 cep telefonu, 2 tablet, 2 sim kart ve farklı bankalara ait 8 banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye sevk edilen M.G.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Z.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-23 09:15:43



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