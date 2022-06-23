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BARÜ’nün projesiyle “Engelli Dostu” peyzaj tasarımı konusunda eğitimler verilecek

İHA

BARÜ’nün projesiyle “Engelli Dostu” peyzaj tasarımı konusunda eğitimler verilecek

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) yürütücülüğünde 6 farklı üniversiteden akademisyenler tarafından ülkemizdeki açık ve yeşil alanların ‘Engelli Dostu’ çözümler üretilerek planlanması ve tasarımı konularında eğitimler verilecek.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar’ın yürütücüsü olduğu “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler Eğitimi” projesi desteklenmeye değer görüldü. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” dahilinde gerçekleştirilecek projede Bartın Üniversitesi ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Düzce Üniversitesinden akademisyenler eğitimler verecek.

“20 farklı üniversiteden lisans öğrencileri eğitim alacak”
Proje hakkında bilgiler veren Artar, “Projemiz daha önce de ikincisini Bartın’da gerçekleştirdiğimiz ve farklı kurum ve kuruluşların da katkılarıyla düzenlenen üçüncü eğitim olacak. Böylece 20 farklı üniversiteden 20 lisans öğrencisi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerden 6 gün boyunca engelli dostu tasarım konusunda bilgiler alacak. Eğitim programı 510 Eylül 2022 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER), Ürgüp ve Uçhisar belediyeleri tarafından da desteklenecek” dedi.

“Açık ve yeşil alan planlaması ve tasarımı üzerinde durulacak”
Artar, tecrübe aktarımı yoluyla verilecek eğitimlerin önemine de vurgu yaparak “Programının amacı, ülkemizde açık ve yeşil alan planlaması ve tasarımı ile bu alanların engelliler tarafından kullanımı konusunda bilgiler vermek. Alanında yetkin bilim insanları tarafından verilecek eğitimlere, ülkemizin farklı üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrenciler katılarak herkes için erişilebilir peyzaj tasarımları konusunda eğitimler alacaklar. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca katkıları için Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörlüğü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne, düzenleme kurulu üyelerimize, öğretim üyelerimize, PEMDER’e, Ürgüp Belediyesi ve Uçhisar Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kalite ve sürekli iyileşme anlayışıyla geleceğimize değer katıyoruz”
BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise özel yaklaşım gerektiren bireylerin hayatlarını kolaylaştırma yönünde atılan her adımın önemli olduğuna vurgu yaparak “Hayallerin önündeki engelleri hep birlikte kaldırabiliriz” dedi.
Gerçekleştirilen projenin nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve engellilerin yaşam kalitesini yükseltme noktasındaki önemine de dikkat çeken Rektör Uzun, “Üniversitemizde kalite ve sürekli iyileştirme anlayışıyla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için gösterilen gayretler bu tür eğitim projeleriyle daha da değer kazanmaktadır. Üniversite olarak ‘Engelsiz Erişim’ ve ‘Engelsiz Eğitim’ hedeflerimizin yanında insanlığa ulaşan bu tür projeleri hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle Doç. Dr. Mustafa Artar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Teorik ve uygulama olarak 6 günde 48 saat sürecek eğitim programı ülkemizin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencileri https://ptedcnevsehir.wordpress.com/ linki üzerinden başvurularını yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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