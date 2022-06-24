Bartın’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi Sağanak yağmur etkili oldu yollar göle döndü Bebeğiyle yolun karşısına geçemeyince yardımına vatandaş koştu

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Bartın’da gece yarısı itibariyle etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın’da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırırken ZonguldakBartın Karayolu Çatmaca mevkii su birikintileri yolun büyük bir kısmını kapattı. Öte yandan bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir anneye çevredeki vatandaşlar suyun içine girerek yardımcı oldu.

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