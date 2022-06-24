Bartın'da yağmur etkili oldu; yollar su altında kaldı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da, 4 saatte metrekareye 15 kilogram yağmur düşerken, yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde itibaren yağmur etkili oldu. Meteoroloji´nin verilerine göre 4 saatte metrekareye 15 kilogram yağmur düştü. Yağmur nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken suda araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ve Bartın Belediyesi ekipleri yollarda, su basan yerlerde çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada, "Aşırı yağmur sabah saatlerinde kentimizde etkili olmaya başladı. Bizler de tedbir olarak, kriz masası oluşturduk. Belediyede görevli bütün personeli göreve çağırdık. Yağış sonrasında oluşan sular nedeniyle yollarda ve ev ile iş yerlerinin alt katlarına su bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında, meteoroloji müdürlüğü yağışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bizlere bildirdi. İnşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-24 12:44:24



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