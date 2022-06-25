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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ’de binlerce öğrenci mezun olmanın gururunu yaşadı

İHA

BARÜ’de binlerce öğrenci mezun olmanın gururunu yaşadı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) kuruluşunun 14’üncü yılında 3 bin 990 lisans ve önlisans öğrencisini görkemli törenlerle mezun etti.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kutlubey Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 2 ayrı törende Türkiye’nin 81 ilinden ve birçok ülkeden binlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan tören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevi esnasında geçirdiği elim kaza sonucu şehit düşen Bartınlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya ve tüm şehitlerimiz anılarak başladı. Törende ayrıca geçtiğimiz aylarda vefat eden Bartın Üniversitesi öğrencisi Nihat Tayancan da unutulmadı.
“Bartın Üniversitesi bizleri gururlandırmaya devam ediyor”
Törenin açılışında konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 14’üncü yılında Bartın Üniversitesinin gün geçtikçe başarılarına daha fazla şahit olduklarını söyledi.
Bartın Üniversitesinin elde ettiği başarılarla gururlandırdığını ifade eden Vali Arslan, “Akademik başarılardan spora, ulusal ve uluslararası başarılara kadar birçok alanda bizleri gururlandıran Üniversitemizin bundan sonra da bu başarılarını sürdüreceğine gönülden inanıyoruz” dedi.
“Bartın Üniversitemiz bizim gururumuz”
Törende konuşan Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesinin çalışmalarıyla Bartın’a ve ülkemize sağladığı katkılardan bahsederek “Milletvekili olarak ilk kanun teklifim Bartın’a bir üniversite kurulmasıydı. 2008 yılından bu yana Bartın Üniversitemiz iki kampüsüyle birlikte çok büyük bir gelişme gösterdi. Bartın Üniversitemiz bizim gururumuz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere tüm akademisyenlerimiz, çalışmaları ve yetiştirdikleri gençlerle bir başarı hikâyesi yazmaktadırlar. Bilimden spora birçok alanda bizleri gururlandıran herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Geleceğimiz adına gurur verici bir gün daha yaşıyoruz”
BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise mezuniyetin aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, mezun olan öğrencileri ve bu gururu paylaşan aileleri kutladı.
Rektör Uzun, “Üniversitemizin kuruluşunun 14’üncü yılında, öğrencilerimizi hayatlarındaki yeni başlangıçlara yolcu etmenin kıvancını hep birlikte yaşıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe doğru bir adım daha attığı bu günde, kendi evimizde düzenlediğimiz törenlerle pırıl pırıl gençlerimizi, azim ve umut dolu yürekleriyle mezun ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Geleceğimize değer katarak büyüyoruz”
Bartın Üniversitesinin her geçen gün büyüdüğünü ve tüm bileşenleriyle geleceğe kararlı adımlarla yürüdüklerini de aktaran Rektör Uzun, “Türkiye’de ihtisaslaşma başarısı gösteren 22 üniversiteden biriyiz. İhtisaslaşma alanımızla ilgili çalışmalarımızla bölgemizden başlamak üzere ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ulusal ve uluslararası sıralamalarda her geçen gün yerimizi yukarılara taşıyoruz. Web of Science ile Scopus değerlendirmelerinde, SCImago Dünya Sıralamasında 5 yılda 3 kata yakın bir yükseliş gösterdik. Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Etki Sıralaması listesine başarılı bir giriş yaparak Dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları arasında yerimizi aldık. Ayrıca ülkemizde en fazla öğrenci projesi üreten üniversitelerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Kutlubey Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 2 ayrı törende Bartın Üniversitesi birincisi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu Tuğba Deniz ile önlisans birincisi Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı mezunu Vedat Sevcan bir konuşma yaparak mezuniyet kütüğüne isimlerinin olduğu plaketi çaktılar.
Bartın Üniversitesi lisans ikinciliğini Eğitim Fakültesinden Büşra Baş ile Merve Çağlayan paylaşırken, lisans üçüncüsü ise Eğitim Fakültesinden Fatih Köse oldu. Önlisans programlarında ise üçüncülüğü Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Zeynep Bostanbaşı ve Sinem Maltutar ile Bartın Meslek Yüksekokulundan Beyhan Elmas aynı not ortalaması ile elde ederken, ikinci Bartın Meslek Yüksekokulundan Selma Yemelek olarak açıklandı.
Büyük bir coşku yaşandı
Fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında dereceye girenlere ödülleriyle birlikte başarı belgelerinin de verildiği törende hep bir ağızdan mezuniyet yemini edildi. Geri sayımla birlikte keplerin atılmasıyla ise büyük bir coşku yaşandı. Kep atma seremonisiyle sona eren törenlerin ardından öğrenciler, kendileri için hazırlanan alanlarda fotoğraflar çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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