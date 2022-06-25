Kupa maçında futbolcular birbirine girdi

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) Bartın´da düzenlenen Çilek Kupası final maçı sonunda futbolcular arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kavgaya eden futbolculara biber gazı ile müdahale etti.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Çilek Kupası final maçında Abdipaşa Belediyespor ile Kumluca Belediyespor dün akşam Ömer Tepesi futbol sahasında karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında Abdipaşa Belediyespor 9-8´lik skorla maçı kazanan taraf oldu. Son penaltının atılmasıyla futbolcular birbirine girdi. Saha dışındaki yöneticilerin de müdahale ettiği olaylarda polis futbolcuları ayırmakta güçlük çekti. Polisler, biber gazı sıkarak futbolcuları ayırdı. Bu sırada kavgaya müdahale etmek isteyen Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can da sıkılan biber gazından etkilendi. Kavganın yatışmasının ardından saha için geniş güvenlik önlemi alan polis ekipler taraftarları da birbirine yaklaştırmadı. Olayların yatışmasıyla kupa Abdipaşa Belediyespor futbolcularına verildi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların kavga etmesi

-Seyircilerden görüntü

DHA-Spor Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-25 10:17:51



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