Bartın´da sağanak, Zonguldak'ta hortum

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Zonguldak'ta ise Filyos açıklarında, kısa süreli hortum oluştu.

Bartın merkezde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Bartın-Zonguldak yolunda yağış nedeniyle sular yükselince sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Çaydüzü ve Orduyeri mahallelerindeki bazı binaların istinat duvarları çöktü. Kaynarca Caddesi'nde de sel suları, yolda hasara neden oldu. Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde ise heyelan nedeniyle 1 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

FİLYOS AÇIKLARINDA HORTUM

Öte yandan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi açıklarında hortum oluşurken, Hatipler plajında hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-25 14:57:37



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