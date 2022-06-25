Bartın’da sağanak yolları nehre dönüştürdü

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Bartın’da etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü. Bir binanın istinat duvarı yıkıldı, yollarda hasarlar oluştu.

Bartın’da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bartın – Zonguldak karayolunun Gecen Köyü mevkiinde kuvvetli yağmur sonrası yol sularla kaplandı. Sürücüler adeta nehre dönüşen yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Orduyeri Mahallesinde ise bir binanın istinat duvarı çöktü. Kaynarca mevkiinde ise parke taşları söken yaka seli yol üzerinde hasar oluşturdu.

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