Bartın’da sel tehlikesine karşı hoparlörlerden uyarı yapılıyor

Bartın Valiliğinden yapılan uyarıda Pazar ve Pazartesi günleri çok kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekilirken dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden de uyarılar anons edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Bartın ve çevresinde Pazar ve Pazartesi günleri yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edilirken Bartın’da vatandaşlar sel riskine karşın belediye ve cami hoparlörlerinden tekrar edilen anonslarla uyarılıyor.



Bartın Valiliğinden yapılan duyuruda ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde; yarın (26.06.2022) ve Pazartesi (27.06.2022) günü çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Yağışa bağlı olarak dere taşkınları ve yaka seli gibi afetler nedeniyle özellikle yapıların bodrum ve giriş katlarına su baskını olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle rica ederiz.” denildi.

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