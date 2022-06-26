Bartın'da karayolunda taşkın yaşandı, ev ve işyerlerini su bastı

Bartın’da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte BartınKarabük karayolunda taşkınlar meydana geldi.
BartınKarabük karayolunun Potbaşı mevkisi ve Muratbey mevkisinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Muratbey mevkiinde derelerden taşan su ev ve işyerlerinde baskınlara neden oldu. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatırken kuvvetli sağanak yağışların Pazar ve Pazartesi günleri de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yaraklarından uzak durmaları istenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.