Bartın’da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı

Bartın’da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.
Bartın’da sabah saatlerinde yeniden başlayan sağanak yağmurun etkileri sürüyor. BartınKozcağız karayolu, BartınArıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı.
Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler köyünde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı. Bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara hız verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.