Bartın’da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı

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Bartın’da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.

Bartın’da sabah saatlerinde yeniden başlayan sağanak yağmurun etkileri sürüyor. BartınKozcağız karayolu, BartınArıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler köyünde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı. Bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara hız verildi.

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