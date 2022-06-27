Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)

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ARIT DERESİ YÜKSELDİ

Bartın merkeze bağlı Arıt köyünde bulunan Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere, taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları da sular altında kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-27 13:34:50



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