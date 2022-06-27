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Bartın’da sel suları Kozcağız beldesini vurdu Yamaçlardan gelen sel suları belde merkezini sular altında bıraktı

İHA

Bartın’da sel suları Kozcağız beldesini vurdu Yamaçlardan gelen sel suları belde merkezini sular altında bıraktı

Bartın’ın Kozcağız beldesinde dere yatağının taşması sonucu caddeler su altında kaldı. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine giren suları motorlarla tahliye etmeye çalışırken Kozcazğız terminal binasının çevresi de taşkın sonrası sularla kaplandı.
Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.
Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölge sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınları nedeniyle su içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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