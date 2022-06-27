Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4)



IRMAK TAŞMA NOKTASINA GELDİ, İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Kentte geceden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın Kozcağız ve Ulus kolu, taşma noktasına geldi. Irmaktaki su seviyesinin yaklaşık 10 metre yükseldiği görüldü. Kentin yüksek kesimlerinden gelen sular, bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri, Bartın Irmağı kenarındaki Kemerköprü Meydanı'nda tedbirler aldı. Zemin kattaki bütün iş yerleri, su basma riskine karşı tahliye edildi. Polis araçlarından sık sık uyarı anonsları yapılırken, meydanda otomobil ve yaya girişçıkışları sınırlandırıldı.

TARİHİ YALI İSKELESİ SULAR ALTINDA

Öte yandan Kırktepe Mahallesi'ndeki Tarihi Yalı İskelesi ile yan tarafındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı. Su seviyesi yaklaşık 1 metre yükselirken, tarihi iskelede dekoratif amaçlı bulunan gemiler suya gömüldü. İlerleyen saatlerde yağışın şiddetini artırma ihtimaline karşı belediye hoparlörlerinden ırmak kenarında bulunulmaması yönünde uyarılar yapıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Alişan KOYUNCU-Ayhan ACAR

2022-06-27 15:39:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.