Bartın'daki selde cami yıkıldı

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Bartın'da bir köy camisi sel sularına dayanamayarak minaresiyle birlikte yıkıldı.

Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış Ulus ilçesinde bir camiyi minaresiyle birlikte yıktı. Ulus ilçesine bağlı Yenikışla köyü Çukurtarla Mahallesi'ndeki cami, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan camiyi görüntüleyen köy sakini, gözyaşlarına hakim olamadı.

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