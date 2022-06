AK Partili Tunç: “Kırmızı alarm durumundayız” “Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor”

Bartın'daki sel bölgesinde çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Devletimiz bütün imkanlarıyla Bartın’da teyakkuz halinde her noktada iş makinasıyla hizmet ediyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da sel bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Bartın’a 3 günde 250 kilogram yağış düştüğünü, 24 saat içinde 100 kilogram daha yağış düşmesi beklendiğini ifade eden Tunç, “Bartın’da 3 günden bu yana 250 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki 24 saat 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Kırmızı alarm durumundayız. Bartın’ın ilçe ve beldelerinde yoğun bir yağış söz konusu. Devletimizin bütün kurumları, çevre illerimizin destekleri ile Bartın’ımızın çok değişik noktalarında sel riski olan bölgelerde çalışmaları sürdürüyorlar. Biz de şimdi Ulus ilçesindeyiz. Karayolu güzergahında sel baskını olan bölgeler vardı, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Az önce Abdibaşa bölgesindeydik, orada da hasara uğrayan yerler var. Koçağız ve Hasankadı'da yoğun yağış nedeniyle taşkınlar söz konusu. Arıç Çayı da Bartın Irmağı'nı da yükseltiyor. Bartın Irmağı Arıç Çayı, Ulus Çayı ve Ova Çay, Kozcağız Çayı ile birleştiğinde debinin yükselmesi söz konusu. Ancak şu ana kadar barajlarımız, özellikle Kirazlı Köprü Barajı, 66 milyon metreküp su depolayan barajımız Bartın’ımızı su baskınlarından korudu. Şu anda doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde. İnşallah yağışlar bitinceye kadar bu doluluk oranını taşırmadan Bartın’a hizmet eder. Temennimiz bu Kozcağız ve Kışla barajlarımız taşkından koruyan önemli barajlarımız. Yaka selleri var, şehir merkezlerinde yer yer taşınlar var. Özellikle vatandaşlarımızın hasarlı bölgelerden uzak durması lazım. Dere kenarında evi olan, dere kenarında oturan vatandaşlarımız da 112’yi bildirip hemen onları oradan alıp yurtlara yerleştirebiliyoruz. Bu imkanlarımızın hepsi var" dedi.



"Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sel bölgesindeki durumu yakından takip ettiğini ve tüm Bartın halkına da geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Tunç, “Devletimiz bütün imkanlarıyla Bartın’da teyakkuz halinde her noktada iş makinasıyla hizmet ediyor. Cumhurbaşkanımız aradı buradaki durumu sordu. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapılmasının talimatlarını verdi. Bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Bartın halkına geçmiş olsun dikeklerini iletti. İnşallah akşama kadar yağışların devam edeceği bilgisini aldık. Meteorolojinin tahminleri o yönde. İnşallah hasarsız, kazasız, herhangi bir can kaybı olmadan atlatmayı temenni ediyoruz. Sahada çalışan emektarlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.