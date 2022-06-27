AK Partili Tunç: “Kırmızı alarm durumundayız” “Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Tunç: “Kırmızı alarm durumundayız” “Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor”

İHA

AK Partili Tunç: “Kırmızı alarm durumundayız” “Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor”

Bartın'daki sel bölgesinde çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Devletimiz bütün imkanlarıyla Bartın’da teyakkuz halinde her noktada iş makinasıyla hizmet ediyor" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da sel bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Bartın’a 3 günde 250 kilogram yağış düştüğünü, 24 saat içinde 100 kilogram daha yağış düşmesi beklendiğini ifade eden Tunç, “Bartın’da 3 günden bu yana 250 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki 24 saat 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Kırmızı alarm durumundayız. Bartın’ın ilçe ve beldelerinde yoğun bir yağış söz konusu. Devletimizin bütün kurumları, çevre illerimizin destekleri ile Bartın’ımızın çok değişik noktalarında sel riski olan bölgelerde çalışmaları sürdürüyorlar. Biz de şimdi Ulus ilçesindeyiz. Karayolu güzergahında sel baskını olan bölgeler vardı, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Az önce Abdibaşa bölgesindeydik, orada da hasara uğrayan yerler var. Koçağız ve Hasankadı'da yoğun yağış nedeniyle taşkınlar söz konusu. Arıç Çayı da Bartın Irmağı'nı da yükseltiyor. Bartın Irmağı Arıç Çayı, Ulus Çayı ve Ova Çay, Kozcağız Çayı ile birleştiğinde debinin yükselmesi söz konusu. Ancak şu ana kadar barajlarımız, özellikle Kirazlı Köprü Barajı, 66 milyon metreküp su depolayan barajımız Bartın’ımızı su baskınlarından korudu. Şu anda doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde. İnşallah yağışlar bitinceye kadar bu doluluk oranını taşırmadan Bartın’a hizmet eder. Temennimiz bu Kozcağız ve Kışla barajlarımız taşkından koruyan önemli barajlarımız. Yaka selleri var, şehir merkezlerinde yer yer taşınlar var. Özellikle vatandaşlarımızın hasarlı bölgelerden uzak durması lazım. Dere kenarında evi olan, dere kenarında oturan vatandaşlarımız da 112’yi bildirip hemen onları oradan alıp yurtlara yerleştirebiliyoruz. Bu imkanlarımızın hepsi var" dedi.

"Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sel bölgesindeki durumu yakından takip ettiğini ve tüm Bartın halkına da geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Tunç, “Devletimiz bütün imkanlarıyla Bartın’da teyakkuz halinde her noktada iş makinasıyla hizmet ediyor. Cumhurbaşkanımız aradı buradaki durumu sordu. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapılmasının talimatlarını verdi. Bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Bartın halkına geçmiş olsun dikeklerini iletti. İnşallah akşama kadar yağışların devam edeceği bilgisini aldık. Meteorolojinin tahminleri o yönde. İnşallah hasarsız, kazasız, herhangi bir can kaybı olmadan atlatmayı temenni ediyoruz. Sahada çalışan emektarlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7)
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı ...
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (6)
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı ...
Bartın'da su seviyesi yükseliyor
YEREL HABERLER Bartın'da su seviyesi yükseliyor
Bartın'daki selde cami yıkıldı
YEREL HABERLER Bartın'daki selde cami yıkıldı
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (5)
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı ...
Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor
YEREL HABERLER Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike ...
Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4)
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı ...
Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı ...
Bartın’da sel suları Kozcağız beldesini vurdu Yamaçlardan gelen sel suları belde merkezini sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Bartın’da sel suları Kozcağız beldesini ...
Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı ...
Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı
Bartın’da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bartın’da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı
Bartın’da sağanak yeniden etkili oluyor, esnaf çuvallarla önlem almaya çalıştı
YEREL HABERLER Bartın’da sağanak yeniden etkili oluyor, esnaf ...
Bartın´da hamile ve engelli kamu çalışanlara izin 
YEREL HABERLER Bartın´da hamile ve engelli kamu çalışanlara izin 
Bartın’da tekstil fabrikası sular altında kaldı
YEREL HABERLER Bartın’da tekstil fabrikası sular altında kaldı
Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (4)
YEREL HABERLER Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı ...
Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (3)
YEREL HABERLER Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı ...
Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2)
YEREL HABERLER Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı ...
Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi Yaka seliyle yol ulaşıma kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde ...
Bartın'da selden zemini zarar gören ev tahliye edildi Kentte yağış sonrası su seviyeleri yükseldi, beş evde inceleme sürüyor
YEREL HABERLER Bartın'da selden zemini zarar gören ev tahliye ...
Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi
YEREL HABERLER Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı ...
Bartın'da karayolunda taşkın yaşandı, ev ve işyerlerini su bastı
YEREL HABERLER Bartın'da karayolunda taşkın yaşandı, ev ve ...
Bartın’da sel tehlikesine karşı hoparlörlerden uyarı yapılıyor
YEREL HABERLER Bartın’da sel tehlikesine karşı hoparlörlerden uyarı ...
Dostlukla başlayıp kavgayla biten maçta yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Dostlukla başlayıp kavgayla biten maçta yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.