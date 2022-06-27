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Bartın’da ırmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı Bartın Irmağı'nda 8 metre yüksekliğe ulaşan su seviyesi polisleri harekete geçirdi

İHA

Bartın’da ırmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı Bartın Irmağı'nda 8 metre yüksekliğe ulaşan su seviyesi polisleri harekete geçirdi

Bartın’da aralıksız devam eden sağanak sonrası Bartın Irmağı'nda yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular içerisinde kaldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte Yalı mevkiinde bulunan Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Taşan ırmak nedeniyle Sevgi Parkı tamamen suyla kaplanırken, şehir merkezi göle döndü. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Meraklı vatandaşları uzaklaştıran polisler, dere yataklarından uzak durulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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