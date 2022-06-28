Batı Karadeniz bölgesi, sel afeti korkusunu tekrar yaşadı

Bartın sel afeti korkusuyla geceyi uykusuz geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre beklenen çok yoğun yağışlar nedeniyle Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu illerinde valiliklerce yapılan ikazlar neticesinde can kaybı yaşanmadı.

Bartın Kirazlı köprü barajı tamamı rezervi dolarken emniyet tahliye kapakları kontrollü olarak açıldı. Bartın Karabük karayolu üzerinde Yenihan derecik mevkiindeki menfezlerin tıkanması neticesinde karayolunda ulaşıma kapatılma riski yaşandı. DSİ 23.Şube müdürlüğü ekipleriyle çözüme kavuşturuldu. Geçen yıl eşini ve çocuklarıyla sel felaketini yaşayan Hamide Güney, "Burası Derecik köyü Yenihan Mahallesi burada yine sel felaketleri devam ediyor 11 Ağustos'ta aynı felaketi daha büyüğünü yaşadık burada. Geçen yıl eşim ve çocuklarım sele kapıldı zor kurtuldular. Çok şükür. Burada sel felaketlerini tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Evimizde huzurlu rahat olmak, uykularımızı kaçırmak istemiyoruz" dedi.

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