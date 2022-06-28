

KOZCAĞIZ'DA 1 EV YIKILDI, 10 EV TAHLİYE EDİLDİ

Bartın´ın Kozcağız beldesindeki Kozcağız Barajı´nın tahliye tünellerinden sular bırakıldı. Kavaklık Mahallesi´nde gece sular yükselirken, Kemal Ünal´a ait 4 katlı bina ise çöktü. Bina daha önce tahliye edildiği için can kaybı ya da yaralanma olmadı. Mahallede bulunan 10 ev de tahliye edildi. Yağışlar nedeniyle Kozcağız'da 50 iş yeri ve evi su bastığı belirtildi.

'ALLAH'TAN EVDE DEĞİLDİK'

Binası yıkılan Kemal Ünal, "Dün çok yağmur yağmasından dolayı barajın tahliye tünellerinden çok su gelmesi nedeniyle ekipler evlerimizi boşalttı. Dün gece ev çöktü. Allah´tan evde değildik" dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evin yıkıldığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-28 12:42:46



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